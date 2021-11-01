Как меньше ошибаться: новая теория интеллекта – как способ принятия верных и блестящих решений

Гении всегда вызывают восхищение у других людей, независимо от того, наделены последние такими же неординарными способностями или нет. Особый интерес проявляют окружающие к маленьким вундеркиндам. Что удивительно, если гениальный ребенок не любит общаться со сверстниками, не приспособлен сам заботиться о себе или делает «ляпы» в элементарных вещах, то ему это прощается, но когда он взрослеет, милые детские недостатки превращаются в глазах других в странное поведение.

Почему-то считается, что люди с высоким интеллектом во всем должны быть совершенны. Это потому, что от них всегда ждут большего, чем от остальных людей. Именно поэтому часто гениям не прощают ошибок. На самом деле никто не застрахован от ляпов и поражений, да и быть совершенным также не обязан. Даже гении ошибаются или не видят дальше своего носа, что уж говорить о людях со средним уровнем развития. Оказывается, есть простые способы, как свести промахи к минимуму.

Предвзятое отношение к умственным способностям

Гениями восхищаются, над ними смеются, а порой и ненавидят. Люди, чьи открытия или творения меняют мир, считаются элитой общества, а потому должны показывать другим пример. Именно поэтому так трудно принять их странности. Например, Эйнштейн никогда не носил носки, так как был уверен, что большой палец ноги сделает в них дырку, так зачем добро переводить?

Сальвадор Дали мог появиться перед гостями в странном одеянии или вообще голый, а соседи Менделеева считали, что он чемоданный мастер, не ведая о его достижениях в химии, физике и других науках. У многих талантливых и гениальных людей свои странности, которые посторонних, д и родных, могут раздражать. Когда дело касается высокого интеллекта, критерии к поведению человека совершенно меняются, и странности принимаются за сумасшествие.

Отношение к внешности

Интересно, что когда оценка касается физической красоты, то таких критериев нет. Например, никто не ожидает, что у девушки с красивыми глазами должны быть длинные стройные ноги. То же касается внешнего вида привлекательных людей. Если симпатичный парень выглядит растрепанным, а на его одежде пятна, никто не думает, что он сумасшедший.

Предвзятый подход существует только по отношению к умственным способностям людей: объявляя кого-то гением, мы автоматически ждем от него великих дел, а потому не приемлем странных речей о неземных цивилизациях или на другие темы.

Благодаря Говарду Гарднеру, создателю теории о множественном интеллекте, теперь есть надежда, что к ошибкам гениев люди станут относиться снисходительнее.

Множественный интеллект

Американский психолог разделил умственные способности людей на несколько типов:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой музыкальный; лингвистический; пространственный; логико-математический; межличностный; внутриличностный; кинестетический; натуралистический.

Такое количество интеллектов позволяет более гибко подходить к оценке ляпов гениев на том или ином поприще. То есть талантливый математик не обязан быть музыкантом или вообще любить музыку, а поэт – решать интегральные уравнения.

Если великий физик верит в зеленых человечков, а астроном – в потусторонние миры, то это их право, главное, что решения, касающиеся их профессии, они принимают верные. В таком подходе к оценке умственных способностей у всех есть право на собственные ляпы.

Тем не менее, психологи считают, что многих промахов можно избежать, придерживаясь определенных правил. Ниже представлены основные из них.

Пять способов снизить количество ошибок

Чтобы меньше попадать впросак, следует:

В любой ситуации сохранять спокойствие. Даже если вы совершили ошибку, не нужно нервничать, ругать себя или злиться на окружающих. Любой промах можно исправить или обернуть в свою сторону, но делать это нужно с некоторой долей юмора или в спокойном состоянии ума. Продолжать учиться. Если вы гениальны в каких-то сферах деятельности, это не значит, что нужно ограничиваться лишь ими. Познавайте новое, желательно в тех областях, в которых плохо разбираетесь. Это расширит ваше сознание, а понимание того, что вы что-то не знаете, сделает вас ближе к обычным людям. Не ограничивать мышление. Мир настолько многогранен, что делить его на черный и белый цвета – значит отказать себе в шансе познать все уровни своего интеллекта. Ищите что-то новое или непознанное, сравнивайте и делайте выводы. Вы поймете, что сами ограничиваете себя, не давая разуму проявить себя в нестандартных областях знаний. Не идеализируйте. Каким бы гениальным ни был человек, всегда найдется кто-то умнее его или тот, кто лучше разбирается в современных реалиях. Нужно чтить чужие достижения, а не отвергать их только потому, что они не согласуются с вашими. Оставаться гибким. Нужно всегда быть открытым миру. В нем есть место ошибкам и гениальным идеям. И то, и другое часто следует друг за другом. Нужно оставаться гибким по отношению к своим недочетам и воспринимать чужие успехи, как вызов, чтобы стать лучше.

Вместо итогов

Не все рождаются гениями, но талантливы все люди, только каждый по-своему. Именно поэтому мы должны быть терпимы к чужим промахам или странностям, ведь они есть у всех. Часто ошибка приводит человека к открытию, так что не стоит кого-либо упрекать в том, что он не идеален.