 

“Очень сильно вас люблю”. Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на “вы”

01.11.2021, 17:58, Новости дня
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По словам Нины Матвиенко, ее средний сын раньше тоже обращался к ней на “вы”, а в последнее время стал использовать местоимении “ты”. 

В подтверждение слов певицы в эфире шоу показали видеообращение Антонины Матвиенко к матери.

“Я вам очень редко говорю, что очень сильно вас люблю. Не знаю почему, может быть, потому что часто видимся здесь, дома”, – заявила на камеру дочь артистки.

Нина Матвиенко не уточнила, как обращается к ней ее старший сын.

ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.

В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно. По словом певицы, она сама попросила мужу съехать на дачу.

У дочери Нины Матвиенко Антонины двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго.

Антонина Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей дочерью проживает в доме матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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