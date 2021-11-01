“Очень сильно вас люблю”. Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на “вы”
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По словам Нины Матвиенко, ее средний сын раньше тоже обращался к ней на “вы”, а в последнее время стал использовать местоимении “ты”.
В подтверждение слов певицы в эфире шоу показали видеообращение Антонины Матвиенко к матери.
“Я вам очень редко говорю, что очень сильно вас люблю. Не знаю почему, может быть, потому что часто видимся здесь, дома”, – заявила на камеру дочь артистки.
Нина Матвиенко не уточнила, как обращается к ней ее старший сын.
ВИДЕОВидео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области в многодетной семье Митрофана и Ульяны Матвиенко – супруги воспитывали 11 детей.
После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991 года Матвиенко была его солисткой. В 1975-м заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Шевченко.
В 1979 году певица получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года Матвиенко является солисткой Национального ансамбля солистов “Киевская камерата”.
В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно. По словом певицы, она сама попросила мужу съехать на дачу.
У дочери Нины Матвиенко Антонины двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго.
Антонина Матвиенко вместе со своим вторым мужем, певцом Арсеном Мирзояном и младшей дочерью проживает в доме матери.
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