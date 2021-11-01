 

В Винницкой области охотник ранил подростка – полиция

01.11.2021, 17:58, Новости дня
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Сообщается, что несовершеннолетний, житель села Малая Стратиевка, попал в больницу с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы. Он был ранен во время прогулки с собакой вблизи водоема за пределами села.

Полиция выяснила, что подросток был ранен рикошетом заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь. 

Зарегистрированное оружие у охотника изъято.

Фото: vn.npu.gov.ua

Открыто производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (тяжелое или средней тяжести телесное повреждение, нанесенное по неосторожности). Санкция статьи – лишение свободы сроком до двух лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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