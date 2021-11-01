 

“Пугалкин”, ” Ржака”. Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео

01.11.2021, 17:58, Новости дня
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Галкин позирует в кадре в черной мантии с ирокезом на голове на фоне декораций, созданных к Хэллоуину.

Он появляется в кадре, стоя спиной к объективу, а затем, реагируя на прикосновения чьей-то руки, испуганно оборачивается, выпучив глаза и выставив язык.

“Пугалкин”, – отреагировали на видео фолловеры.

“Ржака”, – оценили ролик поклонники артиста.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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