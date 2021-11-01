 

В ФСБ отказались рассекречивать документы о работе “особых троек”

01.11.2021, 17:42, Разное
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23 июня 1992 года в России был принят закон “О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека”. Однако в некоторых уголках страны даже спустя почти 30 лет после принятие этого решения сведения, способные внести ясность в некоторые обстоятельства репрессий в СССР, до сих пор закрыты от глаз публики.

Автор книги о советских репрессиях “Спасская красавица” Сергей Прудовский попытался через суд добиться рассекречивания материалов о работе особых троек в Тульской и Ивановской областях. Пока на этом поприще он успеха не достиг.

Исследователю объяснили, что распространение сведений, хранящихся в закрытых протоколах о работе троек, могут поспособствовать разжиганию “национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды”. Такой вывод экспертной комиссии ФСБ дает основание для того, чтобы ограничивать доступ к этой информации.

Исследователь напомнил, что согласно официальной позиции властей России жертвы массовых репрессий в Советском союзе являются невиновными людьми. Кроме того, сам Владимир Путин дает поручение собрать сведения обо всех пострадавших воедино. Российский лидер согласился с важностью почитания памяти жертв советских репрессий.

Напомним, особые тройки НКВД работали ровно два месяца в 1938 году. За этот срок они успели рассмотреть дела порядка 108 тысяч советских граждан. 70% из них были приговорены к расстрелу. В 1989 году руководство СССР признало работу троек нарушающей конституцию, все судебные решения, вынесенные этим органом, были отменены.



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