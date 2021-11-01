 

АНБ проверит причастность российских спецслужб к заражению Джен Псаки коронавирусом

01.11.2021, 17:31, Разное
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Агентство национальной безопасности США изучит версию о причастности российских спецслужб к заражению коронавирусом пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, сообщили в ведомстве. Сама Псаки считает, что её болезнь выгодна в первую очередь Кремлю.

По версии следствия, Псаки заразилась коронавирусом, коснувшись дверной ручки своей квартиры в Вашингтоне. Ручка показалась ей слегка влажной, но чиновница не обратила на это внимания. Лишь через две недели, когда у неё появились симптомы COVID-19, она предположила, что на ручке могли находиться капли жидкости с вирусом, которую нанесли туда агенты российских спецслужб. В настоящее время в Вашингтоне объявлен план «Перехват», полиция и агенты федеральных служб ищут шпионов, которые могли находиться возле дома Псаки в период с 1 по 15 октября.

«Это однозначно почерк русских. Мы уже сталкивались с таким способом отравления, когда яд наносили на дверную ручку, в Великобритании. Правда, в этот раз они не рискнули использовать «Новичок», вероятно из-за боязни санкций со стороны Евросоюза. Однако вирусная атака не менее опасна, и она нарушает Конвенцию ООН о нераспространении и запрете использования биологического оружия. Независимо от того, будет ли доказана причастность Москвы к инциденту, всё окружение Путина будет строго наказано за это вероломное преступление», – считает директор АНБ Линда Килпатрик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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