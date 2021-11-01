Новая модель смартфона Galaxy S21 FE выйдет в начале будущего года

Как стало известно из достоверных источников, новую модель смартфона Galaxy S21 FE корейская компания Samsung собирается представить публике в январе будущего года.

Напомним, что предыдущая модель Galaxy S20 FE вышла на рынок в сентябре 2020-го. Поэтому все ожидали, что новинка появится, так сказать, по графику. Но когда стало известно, что в сентябре анонса не будет, эксперты предположили, что задержка станет небольшой – всего на месяц два. Оказалось, все не так просто.

Как отмечают осведомленные инсайдеры, компания сейчас страдает от острого дефицита комплектующих. Выпустить пробную партию новинки еще можно было бы, но что произойдет дальше? Глупо же устраивать ажиотаж, а затем исчезать с рынка на несколько месяцев. За это время о новом смартфоне все просто забудут.