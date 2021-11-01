Попова заявила о росте числа зараженных коронавирусом в 78 регионах РФ

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается сейчас в 78 регионах России, в двух регионах наблюдается снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, и стабилизация – в пяти, снижение заболеваемости – в двух субъектах РФ», – цитирует чиновницу РИА Новости.

Спад отмечается в Калмыкии – минус 5% и Карелии – минус 17,5%, рассказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Попова заявляла, что власти не планируют вводить новые супер-запреты из-за распространения коронавируса в России. Она призвала пока что соблюдать уже введенные. Также Попова говорила о важности вакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса.