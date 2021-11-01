 

Попова заявила о росте числа зараженных коронавирусом в 78 регионах РФ

01.11.2021, 17:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРост заболеваемости коронавирусом отмечается сейчас в 78 регионах России, в двух регионах наблюдается снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, и стабилизация – в пяти, снижение заболеваемости – в двух субъектах РФ», – цитирует чиновницу РИА Новости.

Спад отмечается в Калмыкии – минус 5% и Карелии – минус 17,5%, рассказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Попова заявляла, что власти не планируют вводить новые супер-запреты из-за распространения коронавируса в России. Она призвала пока что соблюдать уже введенные. Также Попова говорила о важности вакцинации для защиты от новых штаммов коронавируса. 



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