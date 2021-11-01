Эксперт «Алмаз-Антей» предоставил ответы по делу о крушении MH17

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» предоставил по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году исчерпывающие ответы на их письменные вопросы, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

«Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту «Алмаз-Антея». На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы», – сообщила судья на слушаниях, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.

Кроме того, эксперты «Алмаз-Антея» уже были допрошены индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».