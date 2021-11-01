 

Ситуация с COVID-19 в трех областях, которые первыми вошли в “красную” зону, стабилизируется – Ляшко

01.11.2021, 17:02, Новости дня
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“Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых вошли в “красную” зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что на прошлой неделе возобновили работу два завода по производству кислорода, которые останавливались для проведения регламентных работ. За счет этого в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. Минздрав работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять, поскольку потребление кислорода пациентами в последнее время значительно возросло.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю в Украине выявлено 152 тыс. новых случаев заболевания  COVID-19. При этом 93,5% зараженных не были вакцинированы. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

По состоянию на 1 ноября, в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, умерли 68 тыс. человек.

В Украине 15 областей соответствуют “красному” уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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