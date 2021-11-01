Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет

Марк – главный герой второго и на данный момент последнего альбома рэпера “Горгород”. Он презентовал его в 2015 году.

В ролике артист рассказывает свою историю и описывает нюансы взаимоотношений с другими российскими рэперами, в частности, с рэпером Жиганом (Романом Чумковым).

В клип вошли кадры из личного архива артиста. Рэпер отметил, что должен был показать это видео еще 10 лет назад, и назвал его компроматом, которого стеснялся. В ролике запечатлено, как Oxxxymiron, стоя на коленях, просит прощения у Жигана.

ВИДЕОВидео: oxxxymironofficial / YouTube

Контекст:

Oxxxymiron стал известен в широких кругах после рэп-батла с рэпером Гнойным, победу в котором одержал последний. Батл состоялся 6 августа 2017 года, но на YouTube был опубликован только 14 августа и набрал 7 млн просмотров за несколько часов, на момент публикации материала количество просмотров достигло почти 20 млн.

“Кто убил Марка?” – второй трек рэпера, представленный за последние семь дней. Ранее он выпустил песню под названием “Сказка о потерянном времени”, которую записал со своим коллегой Рудбоем.

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