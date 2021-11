США и Евросоюз объявили об урегулировании спора о пошлинах на сталь

“Соглашение позволяет нам разрешить беспошлинный ввоз ограниченных объемов стали в США, в то же время оно защищает американскую сталелитейную промышленность, гарантируя, что вся сталь, поступающая в США через Европу, будет производиться полностью в Европе”, – цитирует пресс-служба Белого дома министра торговли США Джину Раймондо.

Она сообщила, что ЕС в ответ снизит свои тарифы.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter также подтвердил достижение соглашения.

“Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию”, – написал политик.

We have agreed with * to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.

Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 30, 2021

Контекст:

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюзе в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа в 2018 году, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали в том числе и из Украины.

В Минэкономразвития Украины вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что у ЕС нет достаточных оснований для начала расследования в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС. В министерстве полагают, что защитные меры на рынке металлопродукции противоречат Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

С тех пор Киев ведет переговоры об упрощении доступа украинской метпродукции на европейский рынок, но пока без результата.

В июне 2018 года объединение “Укрметаллургпром” заявило, что под риски защитных мер ЕС и Турции после введения американских заградительных пошлин попадает экспорт украинской металлопродукции на более чем $5 млрд.

“Укрметаллургпром” в августе 2021 года обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять в ходе встречи с президентом США Джо Байденом вопрос о замене 25% пошлины на металлопродукцию на беспошлинные квоты.

“Значимость отмены этой 25%-ной пошлины для Украины только возрастает. Против широкого спектра отечественной металлопродукции, а именно плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки США ввели многочисленные тарифные барьеры. Дополнительной нагрузкой на украинских металлургов является именно эта 25%-ная пошлина. Более того, система торговых расследований США настолько сложная и разветвленная, что приводит к откровенной дискриминации отечественных поставщиков. В частности, украинских металлургов принуждают оплачивать эту 25%-ную пошлину, фактически, дважды: и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин”, – сообщили “Укрметаллургпроме”.

Импорт украинской металлопродукции не угрожает нацбезопасности США, считают в объединении, так как его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%.

“Тем не менее, Украина фактически свернула переговоры с ЕС и США о беспошлинной торговли металлопродукцией. Более того, Министерство экономики Украины, опубликовав еще 30 сентября проект постановления правительства о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, до сих пор затягивает его принятие. Тем временем, Еврокомиссия до декабря 2021 года намерена ввести мораторий на экспорт лома черных металлов за пределы стран блока, исходя из экологических соображений. По неофициальной информации, запрет может быть введен уже 17 ноября”, – пишет 1 ноября “Цензор.НЕТ”.

—