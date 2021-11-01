 

США и Евросоюз объявили об урегулировании спора о пошлинах на сталь

01.11.2021, 17:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Соглашение позволяет нам разрешить беспошлинный ввоз ограниченных объемов стали в США, в то же время оно защищает американскую сталелитейную промышленность, гарантируя, что вся сталь, поступающая в США через Европу, будет производиться полностью в Европе”, – цитирует пресс-служба Белого дома министра торговли США Джину Раймондо.

Она сообщила, что ЕС в ответ снизит свои тарифы.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter также подтвердил достижение соглашения.

“Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию”, – написал политик.  

We have agreed with * to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.

Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 30, 2021

Контекст:

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюзе в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа в 2018 году, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали в том числе и из Украины.

В Минэкономразвития Украины вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что у ЕС нет достаточных оснований для начала расследования в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС. В министерстве полагают, что защитные меры на рынке металлопродукции противоречат Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

С тех пор Киев ведет переговоры об упрощении доступа украинской метпродукции на европейский рынок, но пока без результата.

В июне 2018 года объединение “Укрметаллургпром” заявило, что под риски защитных мер ЕС и Турции после введения американских заградительных пошлин попадает экспорт украинской металлопродукции на более чем $5 млрд.

“Укрметаллургпром” в августе 2021 года обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять в ходе встречи с президентом США Джо Байденом вопрос о замене 25% пошлины на металлопродукцию на беспошлинные квоты.

“Значимость отмены этой 25%-ной пошлины для Украины только возрастает. Против широкого спектра отечественной металлопродукции, а именно плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки США ввели многочисленные тарифные барьеры. Дополнительной нагрузкой на украинских металлургов является именно эта 25%-ная пошлина. Более того, система торговых расследований США настолько сложная и разветвленная, что приводит к откровенной дискриминации отечественных поставщиков. В частности, украинских металлургов принуждают оплачивать эту 25%-ную пошлину, фактически, дважды: и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин”, – сообщили  “Укрметаллургпроме”.

Импорт украинской металлопродукции не угрожает нацбезопасности США, считают в объединении, так как его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%.

“Тем не менее, Украина фактически свернула переговоры с ЕС и США о беспошлинной торговли металлопродукцией. Более того, Министерство экономики Украины, опубликовав еще 30 сентября проект постановления правительства о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, до сих пор затягивает его принятие. Тем временем, Еврокомиссия до декабря 2021 года намерена ввести мораторий на экспорт лома черных металлов за пределы стран блока, исходя из экологических соображений. По неофициальной информации, запрет может быть введен уже 17 ноября”, – пишет 1 ноября “Цензор.НЕТ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Чтобы всем стыдно стало — WPost о работниках домов престарелых, профессия которых на фоне пандемии стала самой опасной в Америке

17.09 / 44-летняя Шакира станцевала с 90-летним отцом на его юбилее. Видео

21.07 / По факту стрельбы в элитном поселке на Новой Риге начата проверка

30.06 / Верещук: Закон о национальном сопротивлении сделает невозможным создание “карманных армий” на местах

06.10 / Швец: Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поступка. Такого человека нужно держать подальше от детей, оружия и государственных финансов

01.07 / Канада поможет с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ

05.01 / Нацгвардия Украины начнет разработку доктрины по стандартам НАТО

04.11 / Финал «Большой перемены» завершился праздником в честь Дня народного единства

06.07 / В Одессе туристы устроили пикник с пивом и шашлыками возле Вечного огня

25.07 / В Украине за сутки подтвердили 286 случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика