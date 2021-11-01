 

“Переходный месяц”. В Укргидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

01.11.2021, 17:02, Новости дня
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“Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, начинающегся после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 °С в сторону снижения, в основном в первой декаде ноября, в Закарпатье и юге страны – во второй декаде ноября”, – уточнили синоптики.

Абсолютный минимум температуры воздуха -15…-24 °С, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами -25… -31 °С, на юге Крыма и Одесской области – -8…-13 °С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +16…+24 °С, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами +25…+29 °С.

Среднее месячное количество осадков в ноября составляет 35–63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 70–108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29–34 мм.

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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