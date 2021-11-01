Стало известно о мощной селфи-камере в смартфоне Vivo V23e

Из Вьетнама сообщают, что в новой модели смартфона Vivo V23e, которая будет выпускаться на местных заводах, разработчик предусмотрел необычно мощную селфи-камеру. Она позволит вести съемку с разрешением 50 Мп. Согласитесь, далеко не во всех устройствах до этого уровня дотягивают основные видеокамеры.

Отметим, что данный гаджет еще не был представлен официально. Поэтому информация пока поступает из инсайдерских источников.

Основная же камера смартфона состоит из трех датчиков, главный из которых не намного мощнее, чем у селфи – 64 Мп. Объем оперативной памяти смартфона составит 8 или 12 Гб. В накопителе – 128 Гб. Разработчик предоставит быстрое зарядное устройство мощностью 44 Вт к аккумулятору емкостью 4030 мАч.