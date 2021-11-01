Xiaomi выпускает новую модель смарт-часов Hey Plus Watch

Объявлено о выпуске новой модели умных часов Hey Plus Watch, которую официально представили в китайской компании Xiaomi. На рынок наручный гаджет попадет только 13 декабря текущего года.

Именно с этой даты производитель обещает первые поставки в магазины. Также в компании назвали базовую стоимость гаджета. Она составит 62 американских доллара.

У нового устройства несколько увеличен дисплей. На рынке сейчас трудно найти часы с экраном на 1,78 дюйма. Достичь этого удалось за счет уменьшения рамок, пояснили разработчики. Часы поддерживают сотню стандартных спортивных режимов. Вес устройства составляет 38 г. Среди дополнительных опций названа возможность менять ремешки, выбор которых очень велик.