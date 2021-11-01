Скончался ветеран Пентагона, создавший плеяду анекдотов про Чапаева

Вчера в пригороде Вашингтона на 98-м году жизни скончался отставной штаб-сержант Эндрю Хэмилтон. Работая в идеологическом отделе Пентагона, он придумал более сорока успешных анекдотов про Василия Ивановича Чапаева, Петьку и пулемётчицу Анку.

Идея создать анекдот про Василия Ивановича родилась у Хэмилтона в 1947 году. Тогда он был капралом и начинал свою карьеру в идеологическом отделе.

«В тот день к нам в отдел привезли фильм Сергея Эйзенштейна «Чапаев». Он невероятно впечатлил меня. И я понял, что именно этот образ надо использовать для высмеивания и дискредитации большевизма – нужно бить по самому святому. Через два дня я представил командованию первый анекдот», – рассказывал Эндрю Хэмилтон журналистам несколько лет назад.

Созданные Хэмилтоном анекдоты заучивали американские дипломаты и привозили в Советский Союз. Здесь они рассказывали их посетителям посольских приёмов, а уже от них они уходили в народ.

«Анекдот – это короткая история с неожиданным концом. В моих анекдотах начало истории всегда было комплиментарным к её участникам, но окончание всегда обнажало противоестественную, чудовищную суть коммунизма, обесчеловечивало борцов за него», – писал он в своих мемуарах.

Штаб-сержанта Эндрю Хэмилтона похоронят с воинскими почестями на Арлингтонском кладбище. На церемонию приглашены дети президента Рейгана – он был большим поклонником таланта Хэмилтона и всегда первым слушал его анекдоты.

—