Певица Слава расплакалась во время дуэта с дочерью

Певица Слава сильно расплакалась на сцене шоу «Дуэты». Такие эмоции у нее вызывала дочь Александра, которая оказалась по ту сторону зеркальной стены.

Шоу «Дуэты» славится своим трогательными моментами. Слезы не могут сдерживать не только зрители, но и артисты. На этот раз свою сентиментальность показала певица Слава. Она начала плакать, когда на сцене увидела свою дочь Александру Морозову. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Мать и дочь исполнили композицию Николая Носкова «Снег». Слава заявила, что для нее это большая радость, поскольку она любит эту песню, часто выбирает данную композицию в караоке. Перед тем, как выйти на сцену и исполнить музыкальный материал перед всей страной, знаменитость переживала.

Слава предположила, что по ту сторону стены могут оказаться Денис Клявер или же Стас Пьеха. Однако организаторы приготовили певицы сюрприз. В дуэте с ней выступила дочь Александра. Артистка заявила, что это очень трогательно. Она принесла извинения и сравнила себя с Ольгой Бузовой, которая постоянно плачет. Слава выразила благодарность федеральному каналу за то, что пригласили выступить ее дочь. Для нее стоять на сцене такого рода шоу – большой успех.