 

Певица Слава расплакалась во время дуэта с дочерью

01.11.2021, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Слава сильно расплакалась на сцене шоу «Дуэты». Такие эмоции у нее вызывала дочь Александра, которая оказалась по ту сторону зеркальной стены.
Шоу «Дуэты» славится своим трогательными моментами. Слезы не могут сдерживать не только зрители, но и артисты. На этот раз свою сентиментальность показала певица Слава. Она начала плакать, когда на сцене увидела свою дочь Александру Морозову. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Мать и дочь исполнили композицию Николая Носкова «Снег». Слава заявила, что для нее это большая радость, поскольку она любит эту песню, часто выбирает данную композицию в караоке. Перед тем, как выйти на сцену и исполнить музыкальный материал перед всей страной, знаменитость переживала.

Слава предположила, что по ту сторону стены могут оказаться Денис Клявер или же Стас Пьеха. Однако организаторы приготовили певицы сюрприз. В дуэте с ней выступила дочь Александра. Артистка заявила, что это очень трогательно. Она принесла извинения и сравнила себя с Ольгой Бузовой, которая постоянно плачет. Слава выразила благодарность федеральному каналу за то, что пригласили выступить ее дочь. Для нее стоять на сцене такого рода шоу – большой успех.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев рассказал, когда у россиян отпадет надобность в масках и перчатках

10.07 / Мнение: Зачистка Сибири и ДВ. Где тонко – там и рвется

22.08 / Мнение: Закрытие предприятий

17.04 / Названы 5 способов защиты кузова машины от агрессивной внешней среды

20.11 / «Зачем пришел на площадь Перемен?»

13.07 / Скандалы: Темза надежней родных берегов

13.04 / В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы

10.09 / Стеганые куртки: модная осенняя одежда, которую можно купить в секонд-хенде

28.12 / Мнение: 12-ый ресурс

05.09 / Мнение: Как хапнуть “родовое серебро”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика