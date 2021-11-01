Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны

Растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ РФ требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса.

Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.