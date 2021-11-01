 

Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему воздушно-космической обороны

01.11.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРастущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи границ РФ требует совершенствовать российскую систему воздушно-космической обороны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

По его словам, этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, а также появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса. 

Ранее Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в РФ была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.



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