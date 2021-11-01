 

Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID

01.11.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация является реальным спасением от смерти из-за коронавируса.

«Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]», – сообщил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в РФ вакцины, например «Спутник V».



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