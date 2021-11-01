Путин назвал вакцинацию реальным спасением от смерти из-за COVID
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация является реальным спасением от смерти из-за коронавируса.
«Вакцинация – реальное спасение от тяжелого течения болезни и от летальных исходов [при заражении коронавирусом]», – сообщил глава государства в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, передает ТАСС.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в РФ вакцины, например «Спутник V».
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