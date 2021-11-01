В Москве мужчину в собственной квартире завалило горой мусора
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Жителя Москвы в собственной квартире завалило горой мусора, выбраться ему помогли спасатели.
«Инцидент произошел в одной из московских квартир. Мужчина оказался завален хламом, который сам собирал на протяжении долгого времени. Поскольку самостоятельно выбраться у него не получилось, на помощь пришлось звать спасателей», – информирует «ФАН».
Отмечается, что сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру. Москвича извлекли из-под завала, он не пострадал.
Ранее сообщалось, что тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга.
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