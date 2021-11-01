 

В Москве мужчину в собственной квартире завалило горой мусора

01.11.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЖителя Москвы в собственной квартире завалило горой мусора, выбраться ему помогли спасатели.

«Инцидент произошел в одной из московских квартир. Мужчина оказался завален хламом, который сам собирал на протяжении долгого времени. Поскольку самостоятельно выбраться у него не получилось, на помощь пришлось звать спасателей», – информирует «ФАН».

Отмечается, что сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь, чтобы попасть в квартиру. Москвича извлекли из-под завала, он не пострадал.

Ранее сообщалось, что тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга.



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