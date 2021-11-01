Как реагировать, когда кто-то злится: защитите себя, прекратив разговор

В выражении негативных эмоций нет ничего удивительного. Каждый человек время от времени испытывает чувства раздражения и гнева, в разной степени их контролируя и проявляя. Это кажется нормальным, хоть и не самым лучшим проявлением характера, но иногда подобные всплески несут довольно серьезные последствия. Легко стать жертвой человека в возбужденном, яростном состоянии, поскольку он не слышит никаких аргументов и может вовсе не отвечать за свои действия. Можно ли что-то противопоставить волне негативных эмоций в такой ситуации? Как вести себя, чтобы защититься?

Снижение градуса эскалации

Задача минимум на первом этапе заключается в том, чтобы стабилизировать ситуацию и при возможности восстановить контроль эмоций у оппонента. Вряд ли получится сразу успокоить его, но исключить факторы нагнетания конфликта постараться можно.

Проблема состоит в том, что разгневанный собеседник не воспринимает никаких доводов, даже если он полностью заблуждается в понимании происходящего. Он просто не слушает, и это нужно учитывать. Пытаться отстаивать свою позицию в рамках конструктивного диалога просто бессмысленно. Более того, эти попытки будут восприняты с еще большим негативом, что как раз исключается в рамках поставленной задачи. Но что же стоит предпринять?

Собственный контроль

Важно не давать выход эмоциям, в том числе злости. Внимание концентрируется на том, что говорит оппонент. Причем важно продемонстрировать заинтересованность, а в чем-то даже согласие. Если он почувствует некоторое понимание со стороны партнера, это будет важным успокаивающим фактором.

Если есть возможность, можно сделать перерыв. Приступ гнева сложно контролировать, но его можно сбить хотя бы на мгновение. Пару секунд дадут важную передышку и для себя.

Вступление в диалог

В определенный момент нужно будет начать свою речь или хотя бы короткое высказывание в качестве реакции на услышанное. Возможно, это произойдет, когда собеседник потеряет энергию от эмоционального выплеска и сам решит передохнуть.

К этому времени важно собраться с мыслями и чувствами, а также убедиться, что партнер готов слушать.

Что нужно будет сказать и чего говорить не стоит? Критика полностью отвергается, даже если она как никогда уместна и справедлива. Лучше сконцентрироваться на собственных ощущениях, просто рассказать о них в спокойном, мягком тоне.

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Но не стоит заканчивать диалог. Наверняка оппонент захочет что-то сказать, возразить или поспорить. Важно дать ему эту возможность. Напряженность будет угасать, что позволит обеим сторонам более объективно и спокойно высказывать точки зрения, приближая их к конструктивной позиции.

Правильные вопросы

Достижение открытости и откровенности в разговоре означает, что можно задавать и вопросы. Например, спросить, каким образом вы обидели оппонента. Пока не стоит вдаваться в детали – лучше нащупать общие эмоциональные точки взаимопонимания. Подобные вопросы, например, позволят почувствовать собеседнику, что для вас важны его чувства.

Не стоит ожидать, что разногласия на этом будут исчерпаны. Была лишь выполнена ключевая задача стабилизации, а затем и снятия эскалации конфликта. Спешить с поиском компромисса и мира тоже не нужно. Этот процесс может потребовать времени. Если диалог не двигается дальше, необходимо подождать некоторое время, чтобы произошедшее было осмыслено и нашлись новые мотивы для продолжения разговора.

Защита себя

В случае сильного накала, когда оппонент применяет мат и оскорбления, задача самозащиты должна стоять на первом месте. Есть грань, за которой словесные нападки недопустимы. Тем более если проявляются и попытки морального унижения. В таких ситуациях необходимо прекращать разговор и уходить. Но и это нужно делать по определенным правилам.

Уход необязательно должен быть актом полного разрыва всяческих отношений. Иногда стоит дать шанс партнеру вернуться к разговору, но в другом стиле. Можно ему прямо сказать, что вы готовы возобновить диалог, когда напряжение спадет, и, возможно, будет конструктивное обсуждение назревших проблем.

Но и в этой тактике могут быть корректировки. Например, если человек уже систематически оскорбляет и унижает вас, каждый раз после конфликта обещая исправиться. В таком случае стоит рассмотреть вариант полного прекращения взаимодействий с этим человеком.

Еще один нюанс касается нежелательных реакций оппонента на попытку прекращения разговора. Если его это не устроит, он может применить физическую силу. Важно продумать эту вероятность и обезопасить себя тем или иным способом. Например, использовать умиротворяющую манеру предложения закончить разговор, а затем уйти в безопасное место.

И в любой обстановке нагнетания конфликта стоит помнить, что собственное спокойствие и контроль гнева будет одним из ключевых факторов, которые помогут вам с минимальными потерями выйти из ситуации.