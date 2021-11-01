 

Терехов набрал 50% голосов избирателей – данные параллельного подсчета “Опоры”

01.11.2021, 16:08, Новости дня
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По результатам обработки данных с 99% участков, секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов набрал 50,6% голосов. Бывший нардеп Михаил Добкин – 28,21%, представитель от “Европейской солидарности” Александр Скорик – 5,6%.

Инфографика: oporaua.org

Наблюдатели параллельного подсчета голосов оценили качество процесса и зафиксировали официальные результаты. Они не опрашивали избирателей, за кого те проголосовали, а использовали данные протоколов с избирательных участков, уточнили в “Опоре”.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. 

Согласно экзит-поллу, который проводился на выходе с избирательных участков по заказу областной организации Комитета избирателей Украины, за Терехова проголосовали почти 54% избирателей, Добкин набрал 24,5% голосов.

По данным гражданской сети “Опора”, явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%.

Добкин после выборов заявил, что его оппонент Терехов набрал 41%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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