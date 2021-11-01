Эксперты высказались о перспективах отказа от труда мигрантов на стройках Москвы

Заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев рассказал о том, что строительному комплексу столицы, совместно с подрядчиками, работающими в этой сфере, предстоит разработать план мер, которые бы позволили отказаться от иностранной рабочей силы при возведении объектов в городе. Он отметил, что на данный момент на стройках в столице заняты всего порядка четырех десятков тысяч мигрантов, тогда как до начала пандемии коронавируса их количество оценивалось в 120 тысяч.

Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков считает, что если такой план и сможет быть претворен в жизнь, то не в ближайшей перспективе. По его словам, это станет возможным только через пять – семь лет.

Эксперт добавил, что привлечение иностранных специалистов на стройки – это часть общемирового тренда. Во многом, по его словам, это формирует себестоимость строительства, и за счет труда мигрантов она не так велика, как могла бы быть.

“Идея Москвы на сегодняшний день, хоть и звучит правильно, но слабореализуема”, – считает Антон Глушков.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов обратил внимание на еще одну сложность. Речь идет о слабой восприимчивости российской строительной сферы к нововведениями, которые бы позволили увеличить производительность труда.