Как правильно писать курсовую работу

01.11.2021, 15:52, Детали

Теги: Образование

Независимо от направления и специальности студенты имеют определенные схожести в учебном процессе. Все без исключения подвергаются одинаковым промежуточным видам контроля и сдают сессии. Даже физкультурники, несмотря на определенные стереотипы, что они только и занимаются спортом, пишут множество студенческих работ.

Предлагаем рассмотреть особенности написания курсовой работы. В статье разберемся как подойти к написанию и ознакомимся с ее структурой.

Что такое курсовая работа

Курсовая работа – самостоятельное задание студента, которое выполняется в виде исследовательской работы. На первых курсах часто не ставят такие задачи, им подвергаются студенты более старших курсов. За весь период обучения курсовых должно быть не меньше 3.

Этапы выполнения курсовой работы

Самым первым этапом является определение темы работы. Никому не хотелось бы 4 месяца пыхтеть над скучной или не интересной проблематикой. Поэтому к этому этапу нужно отнестись серьезней.

Если предложенные научным руководителем темы вас не устраивают вы имеете право предложить свою. Главное, чтоб она была актуальной и достаточно изученной в научных кругах.

После того как научный руководитель одобрит тему нужно ее сузить, или определиться с подтемой. Например, при написании курсовой работы по химии можно выбрать тему «Иммунный анализ», и ограничить ее до «Применение метода иммуннофлуоресцентного анализа при анализе крови в современных медицинских лабораториях».

Теперь можно смело отправляться в библиотеку или на авторитетные интернет-сервисы и искать источники по этой теме. На их базе составляется план работы, или содержание. Оно на начальном этапе должно быть ориентировочным и может много раз переделываться во время написания работы.

После этого можно начинать наполнение основной части курсовой текстом. При этом не допускается копирование источников. Курсовые часто подвергаются проверке на плагиат. Если решить задачи можно по четко определенному алгоритму, который повторяется у каждого студента, то курсовая работа должна быть как можно уникальнее, но с соблюдением определенных рамок.

Последним этапом является чистовое редактирование. Во время форматирования текста нужно пользоваться методическими рекомендациями по написанию курсовых, которые можно найти на кафедре вашей специальности. В них вы найдете информацию по поводу подбора шрифта, кегля, интервалов, оформления наглядного материала, разделов, списка литературы, ссылок и т.д.

Структура курсовой работы

Независимо от профиля и тематики, курсовая должна иметь следующую структуру:

Титульный лист;

Содержание;

Вступление;

Список условных сокращения (при необходимости);

Основная часть;

Выводы к каждому разделу;

Заключение;

Список литературы;

Приложения (при необходимости).

Объем курсовой должен составлять около 25-40 страниц. Если вы не можете вложиться в эти рамки, часть материала можно перенести в приложения. Этот структурный раздел не учитывается в общий объем работы.