Врач Евдокименко предупредил россиян об опасности пассивного отдыха в нерабочие дни

Врач-ревматолог Павел Евдокименко, общаясь с журналистами, предупредил россиян о том, что в нерабочую неделю нужно оставаться активными. Постоянное лежание негативно скажется на их здоровье. Под ударом, в первую очередь, окажется сердце, суставы и органы дыхания.

Ограничения, введенные против распространения COVID-19, не исключают поездок за город или же занятия спортом на свежем воздухе. Главное – не посещать места большого скопления людей. По словам Евдокименко, когда человек лежит, функции легких снижаются. В особенности постоянно находиться в горизонтальном положении вредно для людей с больными суставами. Вылечить их нельзя без регулярного выполнения специальных упражнений. Для таких людей очень важным является движение.

Те люди, которые не имеют подобных проблем, должны делать хотя бы короткую зарядку или же просто выходить на прогулки. Упражнения можно выполнять, как утром, так и днем. Зарядка после пробуждения дает заряд бодрости и энергии. Гулять рекомендуется один или же два часа в день.

Недавнее исследование показало, что две трети жителей Москвы планируют провести дома очередной локдаун. При этом 36% участников опроса намерены в свободное время гулять. Исследование проводилось в октябре.

Источник: www.m24.ru