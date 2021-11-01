 

Газпром определил дефицит запасов газа в хранилищах Европы и Украины

01.11.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗапасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) на 18,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, ПХГ Украины – на 10,1 миллиарда кубометров.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом – минус 18,2 миллиарда кубических метров. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 миллиарда кубических метров меньше уровня 2020 года», – сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. 

Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к повышению цен на газ в Европе.



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