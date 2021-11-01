Эксперты объяснили итоги муниципальных выборов 31 октября

Выборы депутатов в органы местного самоуправления и выборы глав сельских поселений в Алтайском и Забайкальском краях, а также Курганской области прошли без серьезных нарушений и полученные результаты (победа кандидатов от «Единой России» и самовыдвиженцев) вполне объяснимы: это лидеры общественного мнения, которые на протяжении долгого времени проводят системную работу с избирателями, сообщили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Досрочные выборы главы Комарихинского сельсовета в Шипуновском районе Алтайского края завершились победой кандидата от партии «Единая Россия», который набрал 73,11% голосов избирателей. Итоговая явка на выборах составила 47,86% избирателей (357 чел.). Как рассказал заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков, о нарушениях и жалобах в информации не поступало, говорится в сообщении на сайте НОМ.

В Забайкальском крае в воскресенье завершились выборы по 11 избирательным кампаниям. На выборах представлены кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой РФ – За правду» и самовыдвиженцы.

Об итогах кампаний рассказала председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко: «В муниципальных выборах такого уровня значительную роль играют сложившиеся межличностные взаимоотношения жителей. Высок процент победивших самовыдвиженцев (33,33%). Это местные жители, которым доверяют. Принадлежность к ЕР, как партии власти, определяет первое место в местных сообществах (47,91% победивших). Региональные отделения других партий зачастую не имеют своих представительств на уровне сельских поселений и показывают низкий уровень активности, что и отражается на результатах (ЛЛПР и КПРФ 6,25%; СР 4,16%; Патриоты РФ 2,08%)».

Мониторинг муниципальных выборов в Курганской области проводили председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов и директор Курганского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной Палаты Курганской области Валерий Яхонтов.

В прошедшее воскресенье завершились выборы депутатов в органы местного самоуправления в двух муниципальных районах.

Итоговая явка в Альменевском муниципальном округе составила 35,78% избирателей. Голоса избирателей распределились так: самовыдвиженец Шарафутдинов Р. (54,89%), кандидаты от «Единой России» Шагиахметов Д. и Аглиуллин М. набрали 55, 26% и 50,19%.

По итогам выборов депутатов Думы Целинного муниципального округа голоса большинство голосов избирателей набрали кандидаты от «Единой России» Обласов В. (53,9%) и Соломонов В. (58,33%) и самовыдвиженец Волков В. (61,68%). Явка избирателей составила 26,53%.

«Уверенную победу одержала партия «Единая Россия» в обоих муниципальных округах. Однако в Целинном самый большой процент набрал самовыдвиженец Волков Виктор Анатольевич. Успех победителей можно объяснить системой работой на протяжении продолжительного времени. На небольшой территории важную роль играет личное общение с избирателями. Все вновь избранные являются ЛОМами и, как следствие, имеют большой авторитет среди местных жителей», – объяснил результаты Белоусов. По словам эксперта, выборы прошли без нарушений и при высоком уровне общественного контроля.