 

Борт президента Киргизии не пустили в Великобританию

01.11.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСамолет главы Киргизии Садыра Жапарова не пустили в аэропорт Великобритании из-за несоответствий техническим требованиям. Политик направлялся в Глазго для участия в саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщили в администрации президента.

«Борт №1 – ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета», – информирует Sputnik Киргизия.

Из-за этого было принято решение отправить делегацию Кыргызстана на частном самолете. Полет состоялся на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Сейчас президент уже прибыл в Великобританию, где завтра планирует выступить с речью.

Борт №1 – Ту-154 экс-президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву подарил в 2006 году Владимир Путин. Судно выпущено в 1993 году.

Ранее в Киргизии дали ответ на вопрос о военной базе США на территории страны. Власти отметили, что не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы.



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