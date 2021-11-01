Апельсины далеко не рекордсмены по содержанию витамина C: красный перец и другие продукты, в которых его гораздо больше (и даже больше дневной нормы)

Нас с детства учили, что лучший источник витамина С — это апельсины. На самом деле есть много других продуктов, богатых этим полезным элементом. Хотя многие люди обращаются к этому витамину, когда чувствуют, что заболевают, он приносит гораздо больше пользы вашему организму, чем вы можете себе представить. Вот в каких продуктах витамина С больше всего.

Ананас

Всего 1 чашка нарезанных кусочков ананаса содержит 131% суточной нормы витамина С. Если вы перекусите ананасом, то ваш иммунитет повысится, а общее состояние организма улучшится. Также в ананасах есть бромелайн, пищеварительный фермент, без которого не получится нормально и до конца переваривать пищу.

Капуста кале

В 1 чашке нарезанной мелко капусты содержится 145% суточной нормы витамина С, но это еще далеко не лидер этого продуктового ряда. Но важно знать, что в свежем виде такая капуста усваивается плохо. Гораздо лучше ее тушить или квасить. Обжаренная капуста также будет хорошим дополнением к супу или омлету. Также полезно выжимать капустный сок и добавлять его в смузи или салаты.

Папайя

В 1 чашке нарезанной кусочками папайи содержится 146% суточной нормы полезного витамина. Не зря этот фрукт называют «плодом ангелов», ведь он действительно стоит на страже нашего здоровья и жизни. Папайя богата не только витамином С, но и клетчаткой. При этом ее калорийность низкая, а содержание сахара не превышает здоровую норму.

Клубника

Даже половина чашки свежих ягод содержит 148% суточной нормы витамина С. Клубника не просто вкусная, но еще и реально полезная, отлично утоляет жажду, в ней много полифенолов — веществ, помогающих похудеть и остановить образование жира. Обязательно дополните клубникой свой полдник, добавьте ягоды в мюсли или салат, чтобы получить свою дозу полезного витамина С.

Капуста брюссельская

Всего чашка приготовленной капусты содержит 161% нормы витамина С на день. Также этот крестоцветный овощ – прекрасный источник омега-3 жирных кислот, полезных для сердца. Это отличная новость для тех, кто не любит рыбу. Также эти жирные кислоты есть в грецких орехах и льняных семечках. Вот почему вам следует добавить их и брюссельскую капусту в свой рацион.

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Красный перец

В красном перце витамина С также гораздо больше, чем в апельсине. В 1 чашке измельченного продукта его содержится 316% от суточной нормы. Также в перце есть дигидрокапсиат — вещество, отвечающее за нормальный метаболизм. Перец является первым средством для похудения, входя в состав всех ведущих диет. Чтобы насытить организм витамином С, обмакните нарезанный полосками перец в хумус, положите его на бутерброд или нарежьте в салат.

Гуава

Это настоящий рекордсмен по содержанию витамина С. В чашке нарезанной гуавы этого элемента 626% от дневной нормы, то есть практически недельная доза. В этих фруктах также высокая концентрация ликопина, эффективно борющегося с раком. Плоды заполнены семенами. Но не волнуйтесь — они тоже съедобны и полезны.

Теперь вы сами видите, что витамин C содержится далеко не только в апельсинах. Добавьте эти полезные продукты в свой рацион, чтобы улучшить свое здоровье и поднять иммунитет в это холодное осеннее время.