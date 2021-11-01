 

Подоляк: У Зеленского и близко нет склонности к классическим византийским деспотиям

01.11.2021, 15:14, Новости дня
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“Для него конкуренция, прозрачность, свобода слова – ключевые фундаментальные ценности. У него и близко нет склонности к классическим византийским деспотиям, которые присущи постсоветскому пространству. Он, наоборот, хочет, чтобы здесь было много конкуренции, живых конфликтов – не компроматных, а живых”, – сказал Подоляк.

По его словам, Зеленский не боится прямой конкуренции.

“Он говорит: “Давайте, конкурируйте – идеями, креативными подходами, но не конкурируйте оскорблениями”. Проблема в том, что сегодня вся политическая конкуренция – это старые и новые молодые ребята, которые говорят старыми заученными фразами”, – считает представитель ОПУ.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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