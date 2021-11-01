“Главная нечисть покинула проект”. Гвоздева показала попу и передала “привет” экс-участнику “Танцев со звездами”

На снимке Гвоздева повернута пятой точкой к объективу. “Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала”, – подписала фото 33-летняя хореограф.

Фото Гвоздевой набрало около 12 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

“В день нечисти главная нечисть этого проекта покинула его! Ура!” – написала в комментариях b.p.28.12.95.

“Илона, вы же на прошлом эфире поддержали эту пару танцами, обнимашками, добрыми словами… Что это тогда было получается? Лицемерие?” – удивилась ir23232310, имея в виду, что 24 октября Гвоздева танцевала вместе с Melovin и Русиной.

“Илона, вам полегчало? Хватит лить свою желчь на других, вы никому не интересны. Адекватные люди себя так не ведут”, – прокомментировал ___mastermind__m.

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A post shared by Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Контекст:

Гвоздева принимала участие в четырех сезонах шоу “Танцы со звездами” на “1+1” в 2017 – 2020 годах. Она выступала в паре с актером Юрием Ткачом, шоуменом Игорем Ласточкиным, ведущими Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018 году в паре с Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

В новом сезоне шоу у Гвоздевой возник конфликт с Русиной – во время пятого эфира шоу она была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этой приглашенной судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что “ученица превзошла учителя”, и подарила Гвоздевой книгу о балете. По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. На следующий день после завершения восьмого эфира Гвоздева отреагировала на хейтерские комментарии в свой адрес, заявив, что готова рассказать свою правду об этой паре.

Позже Гвоздева заявила, что во время репетиций Melovin якобы выпивал, а Русина занималась чем угодно, кроме танцев. “Ничего не умея, шарились по залу. Мел ушел на концерт или куда там, Лиза – красить ногти, волосы, ведь образ важнее танца. Бесят уже их тупые высказывания”, – написала хореограф но позже удалила свой пост. “Правду не удаляют”, – отреагировал на обвинения Гвоздевой Melovin, который успел сделать скриншот ее поста перед удалением.

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