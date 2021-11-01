Правительство через неделю проведет “неофициальную” встречу с нардепами – Стефанчук

Стефанчук сообщил, что после своего назначения спикером провел ряд встреч с представителями фракций парламента, и первой была встреча с фракцией “Батьківщина”. Переговоры длились около часа. “Они сказали, что беспокоит их, я пояснил им, что могу сделать я, что мы можем сделать вместе, и мы уже наработали некоторые вещи и начинаем воплощать”, – поделился Стефанчук.

В частности, представители фракции заявили, что часа вопросов к правительству, который проводится в Раде по пятницам пленарных недель, мало, и внесли инициативу, чтобы парламент приглашал министров и в непленарные недели “на такое общее собрание, возможно, неофициальное, чтобы правительство поясняло те или иные свои решения”, рассказал спикер.

Он сообщил, что такие встречи будут проводиться периодически – возможно, раз в две недели или раз в месяц. По его словам, в правительстве “нормально восприняли” эту инициативу и готовы работать с депутатами.

“Я надеюсь, что через эту пленарную неделю мы такую встречу организуем. Это абсолютно нормально, диалог конструктивный между всеми ветвями власти, тем более законодательной и исполнительной, поскольку законодательная – работодатель исполнительной”, – отметил Стефанчук.

Он сообщил, что также встречался с группой “Довіра”, фракцией “Слуга народа”, частью “Голоса”, и ждет приглашения от других фракций и групп. По словам спикера, он готов обсудить все проблемы – от масштабных и важных до маленьких бытовых. “Ко мне обратились некоторые народные депутаты, рост которых более метра девяносто. Они говорят, что им просто неудобно стоять за трибуной, когда микрофончик маленький, и они очень сильно наклоняются”, – привел пример Стефанчук, отметив, что это “вопрос элементарный”, и он будет решен.

Он также выразил надежду, что за эту неделю во фракции “Голос” определятся, кто будет ее возглавлять. “Пусть они решат, я приму это решение. Ситуация патовая”, – прокомментировал Стефанчук.

Контекст:

Народный депутат, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады 8 октября вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.

Стефанчук заявлял о желании ввести в Раде ежемесячный день европейской интеграции, а первый вице-спикер Александр Корниенко, анонсируя свои планы на этой должности, предложил проводить раз в месяц “оппозиционный день” в парламенте.

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