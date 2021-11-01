Почему некоторые пациенты, которые прекратили лечение, контролируют ВИЧ-инфекцию?



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Лечение и контроль ВИЧ-инфекции

Антиретровирусная терапия (АРТ) обладает очень высокой эффективностью в подавлении ВИЧ-инфекции. Тем не менее, у этого лечения могут быть побочные эффекты. Кроме того, существует риск появление штаммов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), устойчивых к лечению. Поэтому ученые стараются разработать лечение, альтернативное ежедневному приему АРТ.

Средствами, которые имеются у науки в настоящее время, пока не удавалось полностью уничтожить вирусы в организме людей, получающих АРТ. Другая идея исследователей – выявлять пациентов, у которых инфекция остается подавленной после прекращения лечения.

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Ранее уже было известно, что у некоторых людей после прерывания терапии, начатой на ранней стадии инфекции, уровень вирусов в крови остается низким в течение длительного времени. Однако механизмы, которые стоят за этим, остаются загадкой. Существует предположение, что в таких случаях вирусная нагрузка долго не возобновляется, потому что вирусные резервуары в организме истощены и иммунитет человека длительно подавляет ВИЧ. В новом исследовании группа под руководством исследователей из американских Национальных институтов здоровья ставила цель лучше узнать эти механизмы.

За счет чего люди контролируют инфекцию

В исследовании участвовали два человека, которые временно прекратили получать АРТ. До этого они получали противовирусное лечение не менее шести лет, оно поспособствовало успешному подавлению вируса в организме.

Отмену лечения двум пациентам проводили под медицинским наблюдением. За одним из них наблюдали в течение четырех лет, за другим – более пяти. Каждого из них врачи посещали каждые две-три недели, чтобы провести необходимые анализы.

У одного участника исследования вирусы в организме оставались подавленными в течение примерно трех с половиной лет. После этого он начал самостоятельно принимать АРТ, не сообщив врачам, однако анализы сразу продемонстрировали это. В крови этого пациента ученые обнаружили Т-клетки, которые убивали клетки организма, инфицированные ВИЧ. Однако их не было у второго пациента, что подчеркивает возможность задейтвованности разных механизмов.

В организме второго участника ВИЧ оставался подавленным в течение четырех лет. Однако далее он заразился другим штаммом вируса – этот феномен называют суперинфекцией. Вслед за этим вирусная нагрузка резко увеличилась. У этого пациента ученые выявили сильные нейтрализующие антитела против самого вируса.

Ранее ученые описывали пациентов с ВИЧ-инфекции, у которых инфекция прогрессирует крайне медленно без лечения. Таких людей называют элитными контроллерами. Также врачам удалось вылечить от ВИЧ-инфекции двух человек при помощи трансплантации костного мозга.