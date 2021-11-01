Новый остров у берегов Гренландии оказался кучей пластиковых бутылок из-под «Балтики 9»

Ученые из Дании и Швеции, ранее обнаружившие новый остров у северных берегов Гренландии, заявили о его антропогенном происхождении. После двух месяцев изучения острова они нашли под слоем почвы более 300 пустых бутылок пива «Балтика 9», запутавшихся в рыболовных сетях.

По словам исследователей, при первом осмотре они не заметили ничего необычного. Небольшой участок суши, покрытый грязью и птичьими экскрементами, уверенно держался на плаву. Только после того, как они решили взять пробу грунта для анализа, они увидели, из чего состоит основание острова. Вся конструкция держалась исключительно на пустых полуторалитровых бутылках «Балтики 9».

«Спектральный анализ спиртового пятна показал, что бутылки унесло течением из Финского залива в Балтийское море с одного из пляжей Санкт-Петербурга. Эта гора мусора дрейфовала долгие годы в Северном и Норвежском морях пока не достигла берегов Гренландии. На крышке одной из бутылок даже удалось обнаружить отпечаток пальца россиянина, разыскиваемого в Европе за пьяную драку после футбольного матча «Зенита», — заявил руководитель исследования Олаф Сигурдсон.

Властям Гренландии пришлось уничтожить остров из бутылок во избежание экологической катастрофы. За долгие годы его существования он был облюбован местными чайками. Птицы активно строили на острове гнезда и пристрастились к употреблению пива, оставшегося в емкостях. Гренландские орнитологи считают, что агрессивное поведение чаек и случаи нападения птиц на проходящие мимо рыболовецкие суда напрямую связаны с алкогольной зависимостью.

Правительство Гренландии намерено обратиться в Международный экологический суд, чтобы взыскать с России штраф за нарушение правил охраны окружающей среды и загрязнение морских вод. Средства должны покрыть расходы Гренландии на ликвидацию острова, а также пойти на лечение птиц от алкоголизма и их реабилитацию.

—