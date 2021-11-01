 

Названы 7 симптомов, говорящих о перенесенном дельта-штамме

01.11.2021, 14:34, Разное
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Медики назвали 7 симптомов, свидетельствующих о том, что человек перенес дельта-штамм коронавируса. У таких людей обычно наблюдается ярко выраженный постковидный синдром.
Последствия болезни могут беспокоить еще очень долго. Недомогание в ряде случаев сохраняется, если инфекция была перенесена бессимптомно. У человека после дельта-штамма наблюдается повышенная утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, нарушение памяти, изменение голоса, снижение умственных способностей. Кроме этого, не исключены нарушения слуха и расстройства ЖКТ.

Дельта-штамм характеризуется выраженными повреждениями сердца и легких, увеличивается восприимчивость к другим инфекционным болезням. Постковидный синдром развивается и у тех, кто перенес COVID-19 в достаточно легкой форме. Последствия появляются еще и из-за того, что люди не обращаются к врачу.

Существует и иная закономерность: чем тяжелее переносилось заболевание, тем дольше будет наблюдаться посковидный синдром. Люди часто возвращаются в больницы, в которых месяц назад лечились от коронавируса, но уже с другими патологиями. В связи с этим очень важно своевременно обращать внимание на опасные симптомы.

Источник: doctorpiter.ru



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