Названы 7 симптомов, говорящих о перенесенном дельта-штамме

Медики назвали 7 симптомов, свидетельствующих о том, что человек перенес дельта-штамм коронавируса. У таких людей обычно наблюдается ярко выраженный постковидный синдром.

Последствия болезни могут беспокоить еще очень долго. Недомогание в ряде случаев сохраняется, если инфекция была перенесена бессимптомно. У человека после дельта-штамма наблюдается повышенная утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, нарушение памяти, изменение голоса, снижение умственных способностей. Кроме этого, не исключены нарушения слуха и расстройства ЖКТ.

Дельта-штамм характеризуется выраженными повреждениями сердца и легких, увеличивается восприимчивость к другим инфекционным болезням. Постковидный синдром развивается и у тех, кто перенес COVID-19 в достаточно легкой форме. Последствия появляются еще и из-за того, что люди не обращаются к врачу.

Существует и иная закономерность: чем тяжелее переносилось заболевание, тем дольше будет наблюдаться посковидный синдром. Люди часто возвращаются в больницы, в которых месяц назад лечились от коронавируса, но уже с другими патологиями. В связи с этим очень важно своевременно обращать внимание на опасные симптомы.

Источник: doctorpiter.ru