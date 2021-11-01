Отоларинголог Евсикова назвала особенности правильного чихания

Врач-отоларинголог Марина Евсикова пояснила об особенностях правильного чихания. В холодное время года люди очень часто болеют простудой. Чихание, в свою очередь, является одним из признаков ОРВИ.

При данном симптоме важно соблюдать определенные правила. Чтобы слизь не ушла обратно в горло или же не оказалась в слуховых трубах, необходимо чихать с открытым ртом. В то же время частицы не должны попасть на других людей. Если человек чихает и кашляет, и у него нет платка или же салфетки, то необходимо прикрыться не ладонью, а локтем. В результате будет снижена вероятность заражения окружающих.

Если человек чихнул и при этом находился в маске, ее необходимо заменить. Одноразовые платки нужно менять после каждого использования. После чихания рекомендуется помыть руки или же обработать их посредством антисептика.

В осенне-зимний период важно предупредить патологии ЛОР-органов. Для этого необходимо дома контролировать уровень влажности дома, пить много жидкости, промывать нос солевым раствором.

Источник: www.gazeta.ru