 

Отоларинголог Евсикова назвала особенности правильного чихания

01.11.2021, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-отоларинголог Марина Евсикова пояснила об особенностях правильного чихания. В холодное время года люди очень часто болеют простудой. Чихание, в свою очередь, является одним из признаков ОРВИ.
При данном симптоме важно соблюдать определенные правила. Чтобы слизь не ушла обратно в горло или же не оказалась в слуховых трубах, необходимо чихать с открытым ртом. В то же время частицы не должны попасть на других людей. Если человек чихает и кашляет, и у него нет платка или же салфетки, то необходимо прикрыться не ладонью, а локтем. В результате будет снижена вероятность заражения окружающих.

Если человек чихнул и при этом находился в маске, ее необходимо заменить. Одноразовые платки нужно менять после каждого использования. После чихания рекомендуется помыть руки или же обработать их посредством антисептика.

В осенне-зимний период важно предупредить патологии ЛОР-органов. Для этого необходимо дома контролировать уровень влажности дома, пить много жидкости, промывать нос солевым раствором.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / Мнение: Вертолеты времен Великой Отечественной Войны

26.06 / Грязный воздух – важный фактор риска болезней сердца и сосудов

14.01 / Участникам The Beatles присвоили звание народных артистов Республики Дагестан

21.09 / Мнение: О возвращение к доперестроечному кинематографу после 30 лет деградации

20.04 / Мнение: Какую правду о Навальном от нас скрывают?

12.12 / В обновлённой Конституции РПЦ получит право ветировать законопроекты

22.10 / Анастасия и Владимир – Личное мнение

13.08 / Теперь официально: опубликованы первые фото беременной жены Эда Ширана

19.10 / Астрофизик заявил о падении астероида накануне президентских выборов в США

10.02 / Лекарство от астмы может существенно снижать риск госпитализации при COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика