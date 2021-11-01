Экспедиция «Пламя Чесмы» обнаружила у острова Лемнос обломки корабля «Святослав»

Участники международной историко-просветительской экспедиции «Пламя Чесмы», проходившей в Греции 8–24 октября, обнаружили у острова Лемнос место крушения в 1770 году корабля «Святослав», участвовавшего в Первой Архипелагской экспедиции русского Балтийского флота во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов, сообщил участник экспедиции, капитан российского парусного фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь.

Капитан рассказал, что участники экспедиции посетили четыре греческих острова, в воды которых спускались водолазы и проводили подводные съемки. «Они снимали места, которые связывают Грецию и Россию. Удалось найти затонувший на Лемносе корабль «Святослав», это было трудно сделать, удалось не с первого раза», – цитирует ТАСС Мартуся.

По его словам, место кораблекрушения было известно лишь приблизительно, поэтому там сразу ничего не удалось обнаружить, но помогли греческие рыбаки. «Со второй попытки мы его нашли. Там лежит несколько десятков пушек и якоря. Получились очень впечатляющие кадры», – отметил капитан. По его словам, проводились также подъемные съемки обломков затонувших русских кораблей возле острова Парос.

Парусный линейный корабль «Святослав» Балтийского флота Российской империи в июле 1770 года возглавил эскадру, направленную для блокады пролива Дарданеллы. При подходе к острову Лемнос по вине лоцмана «Святослав» сел на риф. Корабль спасти не удалось, он был разбит штормовыми волнами и затем сожжен командой, чтобы не достался врагу.

Груз был снят, во время кораблекрушения никто из членов экипажа не погиб.

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