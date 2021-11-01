 

На Украине заявили о провале ракетной оборонной программы

01.11.2021, 14:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что украинские власти сами мешают созданию ракетного комплекса страны, об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

Он рассказал, что в рамках производства ПКР «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Черных и Азовских морях, но программа была прекращена, передает РИА «Новости».

По словам Турчинова, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонный заказ из-за своего невежества, безответственности и разгула коррупции. Это ставит под угрозу безопасность страны, заключил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Рослесхоз заявил о ликвидации природных пожаров

15.04 / Семье погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного выплатят компенсацию

12.03 / В США представили контактные линзы, которые следят за состоянием глаз

18.08 / “Укртютюн” приветствовал решение суда о приостановке производства АМКУ по взысканию штрафа с табачных компаний

12.08 / На доплаты классным руководителям выделили 25 млрд рублей

18.10 / Новак назвал положительные стороны запуска «Северного потока – 2» для Европы

08.10 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских испытаний

23.08 / В мире: Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

09.08 / “Побежал за Западом, плюнул на все”. Лукашенко обвинил Зеленского в подготовке боевиков и поставках оружия в Беларусь

18.11 / Путин заявил о недопустимости попыток нажиться на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика