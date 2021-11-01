На Украине заявили о провале ракетной оборонной программы

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что украинские власти сами мешают созданию ракетного комплекса страны, об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

Он рассказал, что в рамках производства ПКР «Нептун» были разработаны конкретные шаги по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Черных и Азовских морях, но программа была прекращена, передает РИА «Новости».

По словам Турчинова, с 2019 года украинское правительство регулярно срывает оборонный заказ из-за своего невежества, безответственности и разгула коррупции. Это ставит под угрозу безопасность страны, заключил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Украина должна всерьез заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», которые якобы смогут «потопить Черноморский флот», чтобы противостоять России.