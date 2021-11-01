После видео с издевательствами над пенсионеркой с деменцией на Урале начали искать ее внучку

Власти Челябинской области разыскивают внучку женщины, страдающей деменцией, и ее мужа, полагая, что они причастны к появлению в соцсети видео с издевательствами над пенсионеркой, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали видео из TikTok, на которых молодая пара унижает пенсионерку и смеется над ее состоянием, а также получает за это от зрителей денежные переводы. По данному факту следователи начали проверку.

«Сразу после первых публикаций в сети мы публично обратились к родственникам страдающей деменцией бабушки с предложением предоставить помощь социального работника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Вплоть до вчерашнего дня они с нами на связь не выходили. Сейчас мы их уже сами с помощью следователей установили», – сообщил источник РИА «Новости».

В министерстве отметили, что по возможным адресам проживания внучки пенсионерки и ее супруга выходили социальные работники, но не нашли их, в связи с чем власти просят родственников женщины самостоятельно обратиться в министерство социальных отношений.

Напомним, в апреле после издевательств над пенсионеркой в московской больнице возбудили дело.