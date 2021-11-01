 

На довыборах в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты от “Слуги народа”

01.11.2021, 14:26, Новости дня
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В округе №184 в Херсонской области по результатам обработки 97,34% протоколов побеждает 37-летний кандидат от “Слуги народа”, бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь. Его поддерживают 64,76% избирателей. На втором месте – кандидат от “Европейской солидарности” Игорь Иосипенко. За него проголосовали 14,32% избирателей.

В округе №197 в Черкасской области по результатам обработки 37,58% протоколов лидирует также кандидат от “Слуги народа”, мэр города Золотоноша Виталий Войцеховский. Его поддерживают 45,16% избирателей. Это почти вдвое больше, чем у его соперника, 37-летнего беспартийного самовыдвиженца Владислава Голуба. За него проголосовали 26,25% избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены до 15 ноября 2021 года.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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