 

В транспорте Москвы усилен контроль за масочным режимом

01.11.2021, 14:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он напомнил, что в Москве проводится ежедневная дезинфекция всей инфраструктуры транспортного комплекса, проверяется наличие средств индивидуальной защиты. Султанов призвал придерживаться правил безопасности в транспорте.

“В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тысяч контролеров”, – добавил руководитель ГКУ.

На фоне распространения коронавирусной инфекции все больше граждан осознают необходимость ношения средств индивидуальной защиты на транспорте, сказал он. По его словам, 99% пассажиров московского метро используют маски.

Маска может защитить лишь в том случае, если она надета правильно, подчеркнул Султанов. Но некоторые пассажиры спускают маску во время поездки, отметил он.

“На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении”, – приводит слова Султанова агентство РИА Новости.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 40,4 тысячи человек. В Москве отмечено 7 103 случая инфицирования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года

04.08 / На совместных учениях, “демонстрирующих взаимное доверие”, российские войска впервые будут оперировать современной военной техникой НОАК (+видео)

26.07 / Ученые рассказали о вредных привычках, провоцирующих сердечный приступ

30.10 / Алла Пугачева сыграла в четыре руки на фортепиано с Лизой Галкиной

17.07 / Ани Лорак высказалась об отношениях с мужчинами: “Никому ничего не должна”

24.01 / Дочь Заворотнюк рассказала о депрессиях и возможном путешествии

12.09 / Мнение: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

03.02 / Мнение: Зеленский ликвидировал 3 оппозиционных ТВ-канала

30.06 / Скользкая дорожка Плющенко

13.05 / Принц Гарри рассказал о тайном свидании с Меган Маркл в супермаркете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика