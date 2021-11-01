Байден сдал тест на коронавирус после выявления COVID у Псаки

Президент США Джо Байден сделал тест на коронавирус на фоне сообщений о заражении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, он показал отрицательный результат.

«Он сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат», – передает РИА «Новости» слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Псаки ранее сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи. Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации.