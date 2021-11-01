Японцы восхитились выступлением российских фигуристок

Японские СМИ пишут, что читатели высоко оценили выступления российских фигуристок на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, который состоялся в Ванкувере.

Один из пользователей под ником ski написал, что японские фигуристы до таких высот не дотягиваются, отметив, что РФ вырвалась вперед, пишет РИА Новости.

«Поразительная техника и катание у российских фигуристок. Каких высот достигло фигурное катание России!», – поделился впечатлениями другой пользователь.

По мнению читателей, именно россиянки займут весь пьедестал, а фаворитом была названа Камила Валиева.

Также отмечается, что по баллам российские фигуристки почти сравнились с показателями мужского фигурного катания.

В женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при Skate Canada одержала победу Валиева, набрав 180,89 балла, а в сумме она набрала 265,08.

Также на пьедестале оказались Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54).

Очередной этап соревнований пройдет в Турине (Италия) с 5 по 7 ноября.