 

Японцы восхитились выступлением российских фигуристок

01.11.2021, 14:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЯпонские СМИ пишут, что читатели высоко оценили выступления российских фигуристок на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, который состоялся в Ванкувере.

Один из пользователей под ником ski написал, что японские фигуристы до таких высот не дотягиваются, отметив, что РФ вырвалась вперед, пишет РИА Новости.

«Поразительная техника и катание у российских фигуристок. Каких высот достигло фигурное катание России!», – поделился впечатлениями другой пользователь.

По мнению читателей, именно россиянки займут весь пьедестал, а фаворитом была названа Камила Валиева.

Также отмечается, что по баллам российские фигуристки почти сравнились с показателями мужского фигурного катания.

В женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при Skate Canada одержала победу Валиева, набрав 180,89 балла, а в сумме она набрала 265,08.

Также на пьедестале оказались Елизавета Туктамышева (232,88) и Алена Косторная (214,54).

Очередной этап соревнований пройдет в Турине (Италия) с 5 по 7 ноября.



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