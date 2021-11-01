Возобновлено регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой

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01.11.2021, 14:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле длительного перерыва 1 ноября возобновлено авиасообщение между Тамбовом и Москвой. Возобновление регулярных авиарейсов с Москвой стало одной из первых инициатив врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который прилетел первым рейсом и провел совещание по развитию аэропортового комплекса.

Налаженное авиасообщение напрямую влияет на транспортную доступность Тамбовской области, на привлечение инвестиций и развитие экономического потенциала региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В наших планах – повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона. И для тех, кто родом из Тамбова и живет в Москве, это будет поводом чаще встречаться с родными и друзьями. В конечном счете, все делается для улучшения жизни людей», – сказал Егоров.

Очередные полеты намечены на 3 и 8 ноября. Далее, до конца года они будут проводиться регулярно дважды в неделю. При этом для двух категорий граждан России– женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф, стоимость билетов по которому составляет всего 1100 рублей.



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