Возобновлено регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой

После длительного перерыва 1 ноября возобновлено авиасообщение между Тамбовом и Москвой. Возобновление регулярных авиарейсов с Москвой стало одной из первых инициатив врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова, который прилетел первым рейсом и провел совещание по развитию аэропортового комплекса.

Налаженное авиасообщение напрямую влияет на транспортную доступность Тамбовской области, на привлечение инвестиций и развитие экономического потенциала региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В наших планах – повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона. И для тех, кто родом из Тамбова и живет в Москве, это будет поводом чаще встречаться с родными и друзьями. В конечном счете, все делается для улучшения жизни людей», – сказал Егоров.

Очередные полеты намечены на 3 и 8 ноября. Далее, до конца года они будут проводиться регулярно дважды в неделю. При этом для двух категорий граждан России– женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф, стоимость билетов по которому составляет всего 1100 рублей.