Французские военные упорно не замечают российских специалистов в Мали

Численность радикальных группировок, действующих в Северной Африке, продолжает расти, несмотря на французскую операцию «Бархан». Об острых проблемах Черного континента рассказывается в материале издания Mali Actu.

Боевики разных мастей беспрепятственно разгуливают по африканской пустыне, несмотря на присутствие в регионе французских миротворцев. По мнению военно-политического эксперта Мохамеда Конаре, такая ситуация служилась не вопреки, а благодаря усилиям Франции.

Ранее в подобном ключе высказался премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига. Ссылаясь на подтвержденные данные, он заявил, что подготовкой африканских боевиков занимались французские миротворцы. Именно благодаря европейцам радикалы сейчас угрожают всему континенту.

Мохамед Конаре отметил, что малийские власти, несмотря на постколониальные амбиции Парижа, добились больших успехов в международном сотрудничестве. В страну пригласили специалистов из российской «ЧВК Вагнера». Инструкторы из РФ помогут местным властям реформировать армию, а также за счет организации подготовки повысят оборонительный потенциал малийских вооруженных сил.

Однако в материале отмечается, что французы ухитрились попросту просмотреть работу россиян. Хотя русские присутствуют в Мали уже не первый месяц, и заняты обучением солдат и офицеров местной армии, французские офицеры сначала заявили, что не нашли следов пребывания специалистов из РФ в Мали, а затем вновь развернули работу по их поиску. Неудивительно, что террористы настолько вольготно чувствуют себя в стране: французские солдаты не могут найти людей, которых уже чествуют даже на народных демонстрациях.