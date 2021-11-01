Названо влияние бананов на кишечник

Диетологи рассказали, как употребление бананов сказывается на кишечнике. Они назвали этот сладкие фрукт очень полезным.

Специалисты из Австралии провели анализ прошлых исследований, чтобы понять, как бананы влияют на микробиом. Они отследили, как менялось состояние людей с целиакией, синдромом раздраженного кишечника, болезнью Крона при употреблении данного фрукта.

Самым сложным моментом было то, что диетические факторы в раннем возрасте во многом становятся определяющими в плане формирования риска развития патологий в дальнейшем. Если человек в детстве употребляет ультрапереработанную пищу, то потом получает воспалительные заболевания кишечника.

Банан представляет собой пребиотический продукт. Он обеспечивает организм устойчивым крахмалом и клетчаткой. Все это нужно для продуцирования бутирата масляной кислоты. Ее здоровый уровень снижает у людей дискомфорт в области живота при синдроме раздраженного кишечника. Считается, что бутират также связан с более низким риском развития онкологии толстой кишки.

Источник: www.mk.ru