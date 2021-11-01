 

Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у привитых трижды

01.11.2021, 13:40, Разное
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Вирусолог Александр Гинцбург заявил, что у людей, которые три раза сделали прививку «Спутник V», нет никаких побочных эффектов. У граждан, которые сделали прививки, отсутствуют жалобы.
Гинцбург в очередной раз отметил, что только вакцинация является надежной защитой от COVID-19. Среди тяжелобольных доля привитых составляет менее 0,03%. В основном те, кто попадают в стационары, не прошли вакцинацию.

Гинцбург высказал свое мнение по поводу непризнания вакцины ВОЗ. В данной организации предпочитают не замечать явных успехов вакцинации в РФ препаратом «Спутник V». Процесс признания данной вакцины мог бы пройти гораздо быстрее, если бы он базировался на результатах практического применения инъекции против COVID-19. Эксперт считает, что такая ситуация наблюдается, в том числе, из-за различия в законодательстве.

В РФ полный курс вакцинации прошли более 50 миллионов человек. Первую прививку уже успели сделать 56,787 миллиона граждан (по состоянию на 31 октября).



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