 

Кардиолог перечислила продукты, сокращающие жизнь

01.11.2021, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наталья Карамнова, кардиолог, пояснила о продуктах, которые могут сокращать жизнь человека. Специалист заявляет, что некоторая еда считается вреднее сахара.
В рационе человека имеются продукты, которые вредят организму. Как оказалось, переизбыток соли может сокращать жизнь людей. Она способна повышать артериальное давление, что увеличивает риски инсульта и инфаркта. Специалист напоминает, что необходимо учитывать и скрытую соль, которая есть даже в выпечке и десертах.

Сахар является проводником соли, он транспортирует ее в клетки, а от этого страдают печень и сосуды. От его избытка печень покрывается жировой белесой пленкой. Если и дальше не изменить рацион, то жировой слой может достигать поджелудочной железы, а потом и сердца. Также соль проводит и алкоголь, так как в нем много сахара.

Кардиолог объясняет, что для снижения рисков появления болезней сосудов и сердца необходимо добавить в меню цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, орехи и семена. Нужно ограничить употребление спиртных напитков и вести здоровый образ жизни.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.10 / Можно ли снова заниматься спортом после операций на мениске?

05.07 / Не просто юбка и не просто шорты, а все сразу: как носить стильный тренд, возвращающийся каждый сезон

26.10 / Мнение: Местные выборы на Украине

17.03 / Где спрятано золото “белого барона”?

10.02 / Мнение: “Новое русское слово”

29.07 / Скандалы: «Тогда у всех у нас было оружие»

25.09 / Мнение: Паспорт пьяницы

16.04 / Мнение: Россия закрывает Керченский пролив

08.09 / Россияне горячо поддерживают предвыборную программу партии «Единая Россия»

28.05 / Мнение: Воздушный путь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика