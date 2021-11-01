Кардиолог перечислила продукты, сокращающие жизнь

Наталья Карамнова, кардиолог, пояснила о продуктах, которые могут сокращать жизнь человека. Специалист заявляет, что некоторая еда считается вреднее сахара.

В рационе человека имеются продукты, которые вредят организму. Как оказалось, переизбыток соли может сокращать жизнь людей. Она способна повышать артериальное давление, что увеличивает риски инсульта и инфаркта. Специалист напоминает, что необходимо учитывать и скрытую соль, которая есть даже в выпечке и десертах.

Сахар является проводником соли, он транспортирует ее в клетки, а от этого страдают печень и сосуды. От его избытка печень покрывается жировой белесой пленкой. Если и дальше не изменить рацион, то жировой слой может достигать поджелудочной железы, а потом и сердца. Также соль проводит и алкоголь, так как в нем много сахара.

Кардиолог объясняет, что для снижения рисков появления болезней сосудов и сердца необходимо добавить в меню цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, орехи и семена. Нужно ограничить употребление спиртных напитков и вести здоровый образ жизни.

Источник: radiokp.ru