 

Стефанчук надеется, что на этой неделе парламент примет в первом чтении законопроект о госбюджете-2022

01.11.2021, 13:32, Новости дня
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“Что касается бюджетного процесса, надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии”, – отметил он.

Стефанчук рассказал, что 2 ноября парламент рассмотрит поправки а законопроекту от фракций “Оппозиционная платформа – За жизнь” и “Батьківщина”.

“Я очень надеюсь, что мы завершим этот этап бюджетного процесса и дадим возможность правительству обеспечить его доработку и возвращение в Верховную Раду, чтобы мы могли его рассмотреть в целом”, – сказал Стефанчук.

Глава партии “Слуга народа”, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уточнил, что предложенный ранее формат работы Рады в пленарном режиме три недели подряд связан с рассмотрением бюджета.

“Это изменение календарного плана связано с тем, чтобы у нас было дополнительное время на рассмотрение бюджета ближе к началу декабря”, – отметил он.

Контекст:

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и зарегистрировал в парламенте проект госбюджета на 2022 год.

Как сказал на заседании Кабмина министр финансов Сергей Марченко, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Эти показатели госбюджета отличаются от данных, опубликованных на сайте Рады. В документе доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн.

Глава Минфина сообщил, что предельный дефицит снижен до 3,5% ВВП (188 млрд грн) по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Согласно проекту, в следующем году врачам поднимут зарплаты, а студентам – стипендии. Минимальная заработная плата с 1 января составит 6500 грн, с 1 октября – 6700 грн.

Верховная Рада 20 октября на своем заседании приняла постановление по выводам и предложениям к законопроекту о госбюджете Украины на 2022 год №6000-П. Теперь проект рассматривают в первом чтении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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