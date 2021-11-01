Уруский подал заявление об отставке

Мельничук отметил, что Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.

Контекст:

Уруский занимает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности СМИ стали писать с начала октября.

Заявление Уруский написал в тот же день, что и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 1 ноября говорил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине в среду, 3 ноября. Кроме Уруского и Резникова парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад.

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