 

Уруский подал заявление об отставке

01.11.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мельничук отметил, что Уруский подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.

Контекст:

Уруский занимает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности СМИ стали писать с начала октября.

Заявление Уруский написал в тот же день, что и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 1 ноября говорил, что Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине в среду, 3 ноября. Кроме Уруского и Резникова парламент должен также рассмотреть отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который написал заявление еще несколько недель назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Предложены даты новогодних и майских праздников в 2021 году

09.09 / Ростех собирается выпускать опреснительные установки для южных регионов России

11.10 / Washington Post – скрывая проблемы со здоровьем, Трамп ведёт себя, как позднесоветский генсек

12.08 / Посол рассказал о переговорах с Белоруссией о задержанным россиянам

09.06 / Кулеба назвал “политическим” отказ Германии поставлять оружие Украине

18.07 / Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность

16.07 / Убитых ножом детенышей дельфинов нашли в Крыму

30.10 / Insider – «злокачественная опухоль на теле демократии» — член конгресса США по-своему интерпретировала новое название Facebook

15.12 / Госдума одобрила штрафы для чиновников за оскорбления граждан

29.04 / В составе российской вакцины “Спутник V” нашли активный аденовирус. Бразилия запретила ее импорт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика